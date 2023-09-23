Полиция Красногвардейского района проверяет информацию о том, что девочка получила ранение во время прогулки.



В полицию жительница района обратилась накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 23 сентября. По предварительной информации, 10-летняя дочь заявительницы почувствовала боль в области ягодицы во время прогулки на детской площадке на проспекте Наставников.

Предположительно, кто-то выстрелил из окна из пневматики и попал в ребенка. Металлический шарик родители извлекли самостоятельно. Но затем всё-таки вызвали скорую, так как кровотечение не прекращалось.