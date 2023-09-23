Двух иностранок, теннисиста, железнодорожника и бизнесмена задержали по делу о сбыте поддельных долларов в Петербурге

Сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ задержали пять человек, подозреваемых в распространении в Петербурге фальшивых долларов.
На сеть фальшивомонетчиков вышли благодаря задержанию в июле этого года 21-летнего мужчины по делу о сбыте 240 фальшивых купюр по 100 долларов каждая, стало известно «Фонтанке» 23 сентября.
А в ходе совместной операции 21 сентября были задержаны несколько человек. 37-летний бывший индивидуальный предприниматель, которого следствие считает организатором схемы, якобы занимался вопросами приобретения фальшивых долларов, их перевозкой и сбытом. 19-летний петербуржец, который якобы занимался поиском клиентов, как известно из открытых источников, поступил в Институт путей сообщения.
Еще один якобы участник — 20-летний мужчина. Его имя можно найти в Сети в списке участников разных юношеских турниров по теннису. Он, по версии следствия, давал деньги на покупку фальшивок.
Еще двух возможных участниц — гражданок Узбекистана 23 и 25 лет — использовали как курьеров.
Из пяти задержанных только возможный организатор и 19-летний железнодорожник после допросов остались в камерах.