Двух иностранок, теннисиста, железнодорожника и бизнесмена задержали по делу о сбыте поддельных долларов в Петербурге

Сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ задержали пять человек, подозреваемых в распространении в Петербурге фальшивых долларов.



На сеть фальшивомонетчиков вышли благодаря задержанию в июле этого года 21-летнего мужчины по делу о сбыте 240 фальшивых купюр по 100 долларов каждая, стало известно «Фонтанке» 23 сентября.

А в ходе совместной операции 21 сентября были задержаны несколько человек. 37-летний бывший индивидуальный предприниматель, которого следствие считает организатором схемы, якобы занимался вопросами приобретения фальшивых долларов, их перевозкой и сбытом. 19-летний петербуржец, который якобы занимался поиском клиентов, как известно из открытых источников, поступил в Институт путей сообщения.