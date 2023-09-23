    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-в

    759мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.04eur102.25

    Двух иностранок, теннисиста, железнодорожника и бизнесмена задержали по делу о сбыте поддельных долларов в Петербурге

    882
    2 комментария

    Сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ задержали пять человек, подозреваемых в распространении в Петербурге фальшивых долларов.

    На сеть фальшивомонетчиков вышли благодаря задержанию в июле этого года 21-летнего мужчины по делу о сбыте 240 фальшивых купюр по 100 долларов каждая, стало известно «Фонтанке» 23 сентября.

    А в ходе совместной операции 21 сентября были задержаны несколько человек. 37-летний бывший индивидуальный предприниматель, которого следствие считает организатором схемы, якобы занимался вопросами приобретения фальшивых долларов, их перевозкой и сбытом. 19-летний петербуржец, который якобы занимался поиском клиентов, как известно из открытых источников, поступил в Институт путей сообщения.

    Еще один якобы участник — 20-летний мужчина. Его имя можно найти в Сети в списке участников разных юношеских турниров по теннису. Он, по версии следствия, давал деньги на покупку фальшивок.

    Еще двух возможных участниц — гражданок Узбекистана 23 и 25 лет — использовали как курьеров.

    Из пяти задержанных только возможный организатор и 19-летний железнодорожник после допросов остались в камерах.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Фальшивые доллары
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость23 Сен 2023 в 13:26
    а гаварили скукоживается!
    +0−1
    SwampWolf23 Сен 2023 в 13:22
    звучит как анонс к детективному фильму :D
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close