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    Хирурги в США во второй раз пересадили человеку свиное сердце. Пациент выжил

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    5 комментариев

    Хирурги из Медицинского университета Мэриленда в США второй раз пересадили человеку генетически модифицированное сердце свиньи. Об этом 23 сентября со ссылкой на сайт вуза сообщает портал N+1.

    58-летний Лоуренс Фосетт поступил в больницу 14 сентября с сердечной недостаточностью. Заболевание было в терминальной стадии, мужчина был на грани смерти. Несколько центров трансплантологии отказали ему в получении донорского органа от человека. Операция в университетской клинике была для него последним шансом.

    После восьмичасовой операции пациент дышит самостоятельно и общается со своими близкими. Пересаженное ему сердце работает нормально, без помощи вспомогательных устройств.

    Это вторая подобная операция в истории. Первую пересадку человеку генетически модифицированного сердца свиньи также выполнили хирурги университета Мэриленда. В январе 2022 года они прооперировали 57-летнего Дэвида Беннетта, страдавшего от тяжелой аритмии. Медики использовали сердце выращенной в лаборатории свиньи с десятком искусственных изменений в геноме.

    Спустя два месяца после операции мужчина умер. Причиной смерти стала реакция, в которую вступили внутривенные иммуноглобулины, которые ему вводили, с эндотелиальными клетками свиного сердца.

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    Комментарии 4

    27564035623 Сен 2023 в 13:29
    Прожил 2 месяца после операции - это успех или неудача? Может лучше было человеческое сердце больному пересадить?
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 13:07
    Круто.. кажется начинаем развиваться
    +0−1
    Гость23 Сен 2023 в 12:33
    этак президенты не только по 23 года, но и по 46 лет будут сидеть сиднем
    +2−0
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