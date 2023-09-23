Хирурги в США во второй раз пересадили человеку свиное сердце. Пациент выжил

Хирурги из Медицинского университета Мэриленда в США второй раз пересадили человеку генетически модифицированное сердце свиньи. Об этом 23 сентября со ссылкой на сайт вуза сообщает портал N+1.



58-летний Лоуренс Фосетт поступил в больницу 14 сентября с сердечной недостаточностью. Заболевание было в терминальной стадии, мужчина был на грани смерти. Несколько центров трансплантологии отказали ему в получении донорского органа от человека. Операция в университетской клинике была для него последним шансом.

После восьмичасовой операции пациент дышит самостоятельно и общается со своими близкими. Пересаженное ему сердце работает нормально, без помощи вспомогательных устройств.