Хирурги в США во второй раз пересадили человеку свиное сердце. Пациент выжил

Хирурги из Медицинского университета Мэриленда в США второй раз пересадили человеку генетически модифицированное сердце свиньи. Об этом 23 сентября со ссылкой на сайт вуза сообщает портал N+1.
58-летний Лоуренс Фосетт поступил в больницу 14 сентября с сердечной недостаточностью. Заболевание было в терминальной стадии, мужчина был на грани смерти. Несколько центров трансплантологии отказали ему в получении донорского органа от человека. Операция в университетской клинике была для него последним шансом.
После восьмичасовой операции пациент дышит самостоятельно и общается со своими близкими. Пересаженное ему сердце работает нормально, без помощи вспомогательных устройств.
Это вторая подобная операция в истории. Первую пересадку человеку генетически модифицированного сердца свиньи также выполнили хирурги университета Мэриленда. В январе 2022 года они прооперировали 57-летнего Дэвида Беннетта, страдавшего от тяжелой аритмии. Медики использовали сердце выращенной в лаборатории свиньи с десятком искусственных изменений в геноме.
Спустя два месяца после операции мужчина умер. Причиной смерти стала реакция, в которую вступили внутривенные иммуноглобулины, которые ему вводили, с эндотелиальными клетками свиного сердца.