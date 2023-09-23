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    15-летняя «Джульетта» совершила попытку самоубийства в Колпино и обвинила в этом родителей

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    3 комментария

    Пятнадцатилетнюю девочку привезли в детскую городскую больницу № 5 после попытки самоубийства. Она оставила подсказку.

    Подростка нашли у дома на Павловской улице в Колпино накануне после полудня, стало известно «Фонтанке» 23 сентября. Пока скорая везла девочку в больницу, сотрудники полиции выяснили, что она живет с семьей на четвертом этаже дома, у которого её нашли. Мать и отец девочки — уроженцы Узбекистана. Семья переехала в Петербург в конце лета этого года.

    Девочка оставила в своей комнате записку, в которой обвинила родителей в том, что они увезли её в другую страну. А на родине у нее остался любимый человек.

    Ребенка поместили в реанимацию. У нее зафиксировали многочисленные травмы. Её состояние оценивается как крайне тяжелое.

    Проводится проверка.

    Полиция также устанавливает обстоятельства, которые подтолкнули к страшному шагу 13-летнюю девочку в Рыбацком. В квартире школьницы нашли записку, в которой она просит не смотреть в её телефон.

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    Комментарии 3

    Гость23 Сен 2023 в 13:10
    Взяла бы и осталась там у родственников. Не знает ещё, что мужчина все равно бы ее бросил.
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 13:08
    Если сразу поставить на учёт, можно может что и поправить в голове.
    +1−0
    Slava_Rossii223 Сен 2023 в 12:35
    Не справились с собственными гормонами.
    +2−0
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