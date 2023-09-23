15-летняя «Джульетта» совершила попытку самоубийства в Колпино и обвинила в этом родителей

Пятнадцатилетнюю девочку привезли в детскую городскую больницу № 5 после попытки самоубийства. Она оставила подсказку.



Подростка нашли у дома на Павловской улице в Колпино накануне после полудня, стало известно «Фонтанке» 23 сентября. Пока скорая везла девочку в больницу, сотрудники полиции выяснили, что она живет с семьей на четвертом этаже дома, у которого её нашли. Мать и отец девочки — уроженцы Узбекистана. Семья переехала в Петербург в конце лета этого года.

Девочка оставила в своей комнате записку, в которой обвинила родителей в том, что они увезли её в другую страну. А на родине у нее остался любимый человек.