15-летняя «Джульетта» совершила попытку самоубийства в Колпино и обвинила в этом родителей

Пятнадцатилетнюю девочку привезли в детскую городскую больницу
Подростка нашли у дома на Павловской улице в Колпино накануне после полудня, стало известно «Фонтанке» 23 сентября. Пока скорая везла девочку в больницу, сотрудники полиции выяснили, что она живет с семьей на четвертом этаже дома, у которого её нашли. Мать и отец девочки — уроженцы Узбекистана. Семья переехала в Петербург в конце лета этого года.
Девочка оставила в своей комнате записку, в которой обвинила родителей в том, что они увезли её в другую страну. А на родине у нее остался любимый человек.
Ребенка поместили в реанимацию. У нее зафиксировали многочисленные травмы. Её состояние оценивается как крайне тяжелое.
Проводится проверка.
Полиция также устанавливает обстоятельства, которые подтолкнули к страшному шагу 13-летнюю девочку в Рыбацком. В квартире школьницы нашли записку, в которой она просит не смотреть в её телефон.