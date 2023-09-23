В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в создании финансовой пирамиды. Её жертвами стали 157 жителей юга России

Восемь лет полиция искала мужчину, который обманул сотни людей на юге России, — но нашла его в Петербурге.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 23 сентября, 39-летнего петербуржца сотрудники уголовного розыска задержали накануне около шести вечера в переулке Пирогова.

По версии следствия, в конце 2015 года он в составе группы создал в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях сеть офисов. Через них привлекались займы от населения, за которые вкладчикам предлагались ежемесячные выплаты в размере от 11 до 18 процентов.