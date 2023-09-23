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    В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в создании финансовой пирамиды. Её жертвами стали 157 жителей юга России

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    4 комментария

    Восемь лет полиция искала мужчину, который обманул сотни людей на юге России, — но нашла его в Петербурге.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 23 сентября, 39-летнего петербуржца сотрудники уголовного розыска задержали накануне около шести вечера в переулке Пирогова.

    По версии следствия, в конце 2015 года он в составе группы создал в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях сеть офисов. Через них привлекались займы от населения, за которые вкладчикам предлагались ежемесячные выплаты в размере от 11 до 18 процентов.

    Жертвами финансовой пирамиды признаны 157 человек.

    Задержанного отвезли в отдел полиции и сообщили инициатору розыска.

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    Комментарии 4

    firma23 Сен 2023 в 13:27
    Рубен где-то прокололся
    +2−0
    Slava_Rossii223 Сен 2023 в 13:11
    8 лет искали человека, о котором было всё известно.
    Яркий показатель качества работы МВД.
    +2−0
    Гость23 Сен 2023 в 13:06
    Вообще, нейросети должны проверять финансовые потоки и обнаруживать пирамиды
    +1−0
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