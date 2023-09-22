Российскому фигуристу Дарио Чиризано запретили менять гражданство

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отклонило запрос российского фигуриста Дарио Чиризано о переходе в сборную Италии. Об этом 22 сентября в соцсетях сообщила бывшая партнерша спортсмена, чешская фигуристка Дениса Цимлова.



«К сожалению, Россия не отпустила Дарио ни в Чехию, ни в Италию. Поэтому мы не смогли кататься вместе. Для нас это был шок. Я буду поддерживать Дарио в России, и, конечно, мы остаемся друзьями», — написала фигуристка.

Дарио Чиризано и Дениса Цимлова образовали пару в 2022 году. В определенный момент они попытались перейти в сборную Чехии, но ФФККР не дала разрешения Чиризано на смену спортивного гражданства. Этим летом появилась информация о том, что Дарио Чиризано рассматривался как один из потенциальных партнеров для российской фигуристки Василисы Кагановской. Вскоре стало известно, что пара Цимлова/Чиризано распалась.