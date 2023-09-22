    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, южн

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.04eur102.25

    Российскому фигуристу Дарио Чиризано запретили менять гражданство

    2082
    8 комментариев

    Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отклонило запрос российского фигуриста Дарио Чиризано о переходе в сборную Италии. Об этом 22 сентября в соцсетях сообщила бывшая партнерша спортсмена, чешская фигуристка Дениса Цимлова.

    «К сожалению, Россия не отпустила Дарио ни в Чехию, ни в Италию. Поэтому мы не смогли кататься вместе. Для нас это был шок. Я буду поддерживать Дарио в России, и, конечно, мы остаемся друзьями», — написала фигуристка.

    Дарио Чиризано и Дениса Цимлова образовали пару в 2022 году. В определенный момент они попытались перейти в сборную Чехии, но ФФККР не дала разрешения Чиризано на смену спортивного гражданства. Этим летом появилась информация о том, что Дарио Чиризано рассматривался как один из потенциальных партнеров для российской фигуристки Василисы Кагановской. Вскоре стало известно, что пара Цимлова/Чиризано распалась.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дарио ЧиризаноФигурное катание
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    Гость23 Сен 2023 в 00:11
    Дарио
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 00:00
    Не крепостное право, а правила международных переходов между федерациями. Профессиональный спорт так устроен.
    Футболистам так и вовсе запрещено федерацию менять, за очень редким исключением, типа единственного матча на молодежном уровне.
    +0−0
    VVM196222 Сен 2023 в 23:48
    крепостное право возращается.
    Эдак скоро и первобытнообщинный не за горами.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close