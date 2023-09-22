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    Дачница из Петербурга умерла от укуса осы

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    1 комментарий

    Жительница Красносельского района Петербурга скончалась после укуса осы. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.

    59-летняя петербурженка вместе с мужем работали на даче в Низино, когда внезапно женщину ужалила оса. Пострадавшая знала о своей аллергии на осиный яд, поэтому пара медлить не стала. Муж тут же вызвал медиков, посадил супругу в машину и поехал на встречу скорой помощи.

    Встретиться они не успели. Женщина скончалась от анафилактического шока. Медики смогли лишь констатировать смерть.

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    Комментарии 1

    26184725122 Сен 2023 в 22:37
    Если аллергия, то наверное какой-то экстренный препарат надо иметь. Да ещё вдали от цивилизации.
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