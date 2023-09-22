Дачница из Петербурга умерла от укуса осы

Жительница Красносельского района Петербурга скончалась после укуса осы. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.



59-летняя петербурженка вместе с мужем работали на даче в Низино, когда внезапно женщину ужалила оса. Пострадавшая знала о своей аллергии на осиный яд, поэтому пара медлить не стала. Муж тут же вызвал медиков, посадил супругу в машину и поехал на встречу скорой помощи.

Встретиться они не успели. Женщина скончалась от анафилактического шока. Медики смогли лишь констатировать смерть.