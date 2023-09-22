В Ленобласти откроют первый в России завод по производству эпоксидной смолы

В Тосненском районе Ленобласти построят первый завод по выпуску эпоксидных смол. Запустить производство планируют в октябре 2025 года, объем инвестиций —
Эпоксидные смолы применяются, например, в строительстве, для создания столешниц или заливки полов, а также в бижутерии и при ремонте лодок.
Соответствующее соглашение заключили на Балтийском региональном инвестиционном форуме
Как отметил директор компании, в начале
«Это связано с закрытием отраслеобразующих предприятий и применением старой технологии производства, при которой на тонну готовой продукции приходилось более 2,5 тонн отходов», — рассказал директор по развитию компании «Аттика» Матвей Раммо.