В Ленобласти откроют первый в России завод по производству эпоксидной смолы

В Тосненском районе Ленобласти построят первый завод по выпуску эпоксидных смол. Запустить производство планируют в октябре 2025 года, объем инвестиций — 900 млн рублей.



Эпоксидные смолы применяются, например, в строительстве, для создания столешниц или заливки полов, а также в бижутерии и при ремонте лодок.