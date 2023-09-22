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    В Ленобласти откроют первый в России завод по производству эпоксидной смолы

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    14 комментариев

    В Тосненском районе Ленобласти построят первый завод по выпуску эпоксидных смол. Запустить производство планируют в октябре 2025 года, объем инвестиций — 900 млн рублей.

    Эпоксидные смолы применяются, например, в строительстве, для создания столешниц или заливки полов, а также в бижутерии и при ремонте лодок.

    Соответствующее соглашение заключили на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’23. Строительством займется компания «Аттика», которая производит полимерные материалы для промышленности, автомобильных грунтовок и покрытия.

    Как отметил директор компании, в начале 90-х в России работали семь заводов по производству эпоксидных смол с общим объемом производства более 60 тысяч тонн. Сейчас в России нет ни одного такого завода с производством полного цикла.

    «Это связано с закрытием отраслеобразующих предприятий и применением старой технологии производства, при которой на тонну готовой продукции приходилось более 2,5 тонн отходов», — рассказал директор по развитию компании «Аттика» Матвей Раммо.

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    Комментарии 14

    Гость22 Сен 2023 в 22:22
    Это всё автократы-консерваторы распродали земли заводов под элитное жильё. Пример - территория Электросилы. Впечатляет вид Кировского завода с высоты птичьего полёта (есть в яндекс и гугл картах). Красный треугольник, Севкабель и прочее всё исчезло в начале 2000-х. Туда же Светлана, Петродворцовый часовой итд. Чуть не забыл завод Лимонной кислоты, что был на Лиговском.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 22:17
    Т.е. в начале 90-х в СССР заводы были, а потом... Спасибо демократам-либералам.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 22:16
    Как же повезло тосненцам!
    +0−0
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