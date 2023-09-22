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    Тарасова — о человеке, который пожаловался на музыку фигуриста Гуменника: «Какой-то придурок написал письмо»

    1963
    27 комментариев

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию с петербургским фигуристом Петром Гуменником, которому запретили кататься под песню Rammstein. По ее словам, в музыке немецкой группы нет ничего плохого.

    «Вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. В ней же ничего криминального. Это просто музыка. Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», — цитирует Тарасову РИА Новости.

    Напомним, требование заменить музыку поступило к тренеру Гуменника Веронике Дайнеко перед контрольными прокатами в Москве. Оперативно это сделать не удалось, так как вся программа выступления была построена под конкретную песню. В итоге выступление пришлось отменить.

    Как выяснилось позже, жалоба на музыку поступила в федерацию от некоего Евгения Картушина. Изначально предположили, что он имеет отношение к Госдуме, однако позже выяснилось, что это не так, и, судя по всему, это обычный фанат фигурного катания, который проявил бдительность.

    По какой-то причине в Федерации фигурного катания России его жалобу поддержали, однако от разъяснений гендиректор ФФККР Александр Коган отказался, назвав всю ситуацию «ерундой».

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    Фигурное катаниеГуменникТатьяна Тарасова
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    Комментарии 27

    Slava_Rossii222 Сен 2023 в 20:50
    Почему на отдавшего распоряжение о запрете чиновника из Федерации фигурного катания России ещё не заведено уголовное дело за цензуру?
    Почему не возбуждается Бастрыкин? Власти уже наплевать на открытое попрание Конституции - главного закона страны?
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 20:48
    Калинка -малинка,валенки валенки,офицеры офицеры,путана путана..
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 20:47
    Вот что мешает просто ввести реестр запрещенной музыки? А то люди программу готовили, тренировались, и такая подстава.
    Государство это сервис который делает жизнь людей проще и безопаснее. Почему эти черные списки в закрытом доступе?
    +0−0
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