Тарасова — о человеке, который пожаловался на музыку фигуриста Гуменника: «Какой-то придурок написал письмо»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию с петербургским фигуристом Петром Гуменником, которому запретили кататься под песню Rammstein. По ее словам, в музыке немецкой группы нет ничего плохого.



«Вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. В ней же ничего криминального. Это просто музыка. Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», — цитирует Тарасову РИА Новости.