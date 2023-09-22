Тарасова — о человеке, который пожаловался на музыку фигуриста Гуменника: «Какой-то придурок написал письмо»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на ситуацию с петербургским фигуристом Петром Гуменником, которому запретили кататься под песню Rammstein. По ее словам, в музыке немецкой группы нет ничего плохого.
«Вообще не понимаю, почему ему заменили музыку. В ней же ничего криминального. Это просто музыка. Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Напомним, требование заменить музыку поступило к тренеру Гуменника Веронике Дайнеко перед контрольными прокатами в Москве. Оперативно это сделать не удалось, так как вся программа выступления была построена под конкретную песню. В итоге выступление пришлось отменить.
Как выяснилось позже, жалоба на музыку поступила в федерацию от некоего Евгения Картушина. Изначально предположили, что он имеет отношение к Госдуме, однако позже выяснилось, что это не так, и, судя по всему, это обычный фанат фигурного катания, который проявил бдительность.
По какой-то причине в Федерации фигурного катания России его жалобу поддержали, однако от разъяснений гендиректор ФФККР Александр Коган отказался, назвав всю ситуацию «ерундой».