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    В Петербурге пробки на 8 баллов. Пятничный трафик замедляют аварии

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    Традиционно плотное движение вечером в пятницу 22 сентября в Петербурге замедляет большое количество дорожных аварий. По оценке сервиса Яндекс-Навигатор, к 18.10 мск пробки достигли уровня 8 баллов из 10 возможных.

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    На Ленинском проспекте плотно у пересечения с проспектом Народного ополчения. Судя по фото, которое публикует телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», там достаточно серьезное ДТП — один из автомобилей-участников перевернулся.

    На подъезде к Большеохтинскому мосту две аварии, еще две на самой переправе. Водители говорят также о проблемах со светофором.

    На Витебском проспекте от улицы Типанова до метро Купчино сразу четыре ДТП, что тоже сказывается на скорости потока.

    На южном участке КАД от Софийской улицы до Шушар — три аварии. Несколько ДТП и на севере Кольцевой.

    В центре Петербурга все пятничные пробки на своих привычных местах, но чуть плотнее обычного.

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    Пробки 8 баллов
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