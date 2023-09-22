В Петербурге пробки на 8 баллов. Пятничный трафик замедляют аварии

Традиционно плотное движение вечером в пятницу 22 сентября в Петербурге замедляет большое количество дорожных аварий. По оценке сервиса Яндекс-Навигатор, к 18.10 мск пробки достигли уровня 8 баллов из 10 возможных.

На Ленинском проспекте плотно у пересечения с проспектом Народного ополчения. Судя по фото, которое публикует телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», там достаточно серьезное ДТП — один из автомобилей-участников перевернулся.



На подъезде к Большеохтинскому мосту две аварии, еще две на самой переправе. Водители говорят также о проблемах со светофором.

