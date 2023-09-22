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    Нападающий «Зенита» Кассьерра — о том, как возглавил гонку бомбардиров: «Просто удалось с первого же тура начать забивать»

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    1 комментарий

    Нападающий футбольного клуба «Зенит» Матео Кассьерра 22 сентября во время пресс-конференции на базе команды в Удельном парке рассказал, благодаря чему ему удалось возглавить гонку бомбардиров.

    «Просто удалось с первого же тура начать забивать — это придало уверенности, сил. Всегда говорю, что впереди еще много матчей. Рад, что на данный момент уже забил какое-то количество голов. Буду стараться продолжать и помогать команде забивать еще», — заявил Кассьерра.

    Также он высказался о предстоящем сопернике — московском «Локомотиве», с которым «Зенит» сыграет 24 сентября на «Газпром Арене».

    «Это будет очень сложный матч для нас, "Локомотив" — очень квалифицированная команда, обладающая большим количеством хороших игроков. В прошлом сезоне дома мы победили, в гостях была очень сложная и равная игра, в конце концов нам удалось увезти из Москвы три очка — это очень важно. Сейчас мы тоже должны выложиться на максимум, чтобы набрать три очка», — подчеркнул Матео Кассьерра.

    Колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в «Зенит» в июне 2022 года из «Сочи» на правах одного из лучших бомбардиров чемпионата (14 голов). Однако в Петербурге у него дела не заладились сразу. В 26 матчах РПЛ он забил всего два мяча. Однако уже в сезоне 2023/24 его результативность резко повысилась. Спустя восемь матчей на его счету 7 голов и первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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    ЗенитМатео Кассьерра
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    Комментарии 1

    Гость22 Сен 2023 в 18:25
    Малком ушел - вот и весь секрет. Не стало конкурента. Теперь вместо Малкома Кассьерра
    +0−0
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