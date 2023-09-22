Нападающий «Зенита» Кассьерра — о том, как возглавил гонку бомбардиров: «Просто удалось с первого же тура начать забивать»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Матео Кассьерра 22 сентября во время пресс-конференции на базе команды в Удельном парке рассказал, благодаря чему ему удалось возглавить гонку бомбардиров.



«Просто удалось с первого же тура начать забивать — это придало уверенности, сил. Всегда говорю, что впереди еще много матчей. Рад, что на данный момент уже забил какое-то количество голов. Буду стараться продолжать и помогать команде забивать еще», — заявил Кассьерра.

Также он высказался о предстоящем сопернике — московском «Локомотиве», с которым «Зенит» сыграет 24 сентября на «Газпром Арене».