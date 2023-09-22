Нападающий «Зенита» Кассьерра — о том, как возглавил гонку бомбардиров: «Просто удалось с первого же тура начать забивать»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Матео Кассьерра 22 сентября во время пресс-конференции на базе команды в Удельном парке рассказал, благодаря чему ему удалось возглавить гонку бомбардиров.
«Просто удалось с первого же тура начать забивать — это придало уверенности, сил. Всегда говорю, что впереди еще много матчей. Рад, что на данный момент уже забил какое-то количество голов. Буду стараться продолжать и помогать команде забивать еще», — заявил Кассьерра.
Также он высказался о предстоящем сопернике — московском «Локомотиве», с которым «Зенит» сыграет 24 сентября на «Газпром Арене».
«Это будет очень сложный матч для нас, "Локомотив" — очень квалифицированная команда, обладающая большим количеством хороших игроков. В прошлом сезоне дома мы победили, в гостях была очень сложная и равная игра, в конце концов нам удалось увезти из Москвы три очка — это очень важно. Сейчас мы тоже должны выложиться на максимум, чтобы набрать три очка», — подчеркнул Матео Кассьерра.
Колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в «Зенит» в июне 2022 года из «Сочи» на правах одного из лучших бомбардиров чемпионата (14 голов). Однако в Петербурге у него дела не заладились сразу. В 26 матчах РПЛ он забил всего два мяча. Однако уже в сезоне