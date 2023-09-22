Шведы обнаружили мощный выброс метана со дна Балтийского моря

Ученые из университета в Стокгольме во время экспедиции в районе самой глубокой части Балтийского моря зафиксировали сильный выброс метана со дна. Что стало причиной этого редкого события пока до конца не ясно.



Как следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте университета 22 сентября, выброс был зафиксирован в конце августа в Ландсортской впадине — это самая глубокая часть моря, недалеко от шведских берегов. Доцент, преподаватель морской геофизики Стокгольмского университета Кристиан Станне, который давно занимается изучением метановых выбросов со дна Балтийского моря, сказал что никогда не видел такое количество выделяемого газа, да еще и с такой глубины (порядка 400 метров).