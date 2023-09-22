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    Шведы обнаружили мощный выброс метана со дна Балтийского моря

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    4 комментария

    Ученые из университета в Стокгольме во время экспедиции в районе самой глубокой части Балтийского моря зафиксировали сильный выброс метана со дна. Что стало причиной этого редкого события пока до конца не ясно.

    Как следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте университета 22 сентября, выброс был зафиксирован в конце августа в Ландсортской впадине — это самая глубокая часть моря, недалеко от шведских берегов. Доцент, преподаватель морской геофизики Стокгольмского университета Кристиан Станне, который давно занимается изучением метановых выбросов со дна Балтийского моря, сказал что никогда не видел такое количество выделяемого газа, да еще и с такой глубины (порядка 400 метров).

    Площадь поверхности воды, на которой зафиксирован выброс, составляет 20 квадратных километров — это как 4000 футбольных полей. Ученые взяли множество проб отложений и воды чтобы выяснить природу явления. «Похоже, что глубокие океанские течения вызывают накопление отложений в этой конкретной области, но нам необходимо провести более детальный анализ, прежде чем мы сможем сказать что-то определенное», — предполагают ученые, основываясь на отложениях и форме морского дна.

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    Балтийское мореМетан
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    Комментарии 4

    Влад Будин22 Сен 2023 в 17:00
    Распад гидрата метана?
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 16:59
    Последней трубе кирдык?
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 16:59
    Какой-то секретный "Северный поток"?
    +0−0
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