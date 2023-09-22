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    Смольный согласовал архитектурный облик особняка Сысоева после реконструкции. Там появится общественное пространство

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    Комитет по градостроительству Петербурга согласовал архитектурный облик, который обретет после реконструкции особняк Сысоева на 9-й линии Васильевского острова, 60. Это следует из опубликованной на сайте КГА информации.

    «Проект приспособления здания и территории под современное использование — объект общественного питания», — говорится на сайте комитета.

    Фото: КГА
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    Ранее СМИ писали, что владелец здания, предприниматель Павел Альтов, планирует открыть многофункциональное пространство. Судя по визуализации, фасад как минимум сменит расцветку: из пастельно-розового станет голубым. Летом проект реконструкции и приспособления к современному использованию здания согласовал комитет по охране памятников.

    Фото: КГА

    Особняк был возведен по проекту архитектора Алексей Андреева в 1845 году для купца С.М. Сысоева. В конце 1880-х часовой мастер немец-католик Иоганн Фихтнер, умирая, завещал Германскому благотворительному обществу небольшой капитал и двухэтажный дом под детский приют.

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