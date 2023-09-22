Смольный согласовал архитектурный облик особняка Сысоева после реконструкции. Там появится общественное пространство

Комитет по градостроительству Петербурга согласовал архитектурный облик, который обретет после реконструкции особняк Сысоева на
«Проект приспособления здания и территории под современное использование — объект общественного питания», — говорится на сайте комитета.
Ранее СМИ писали, что владелец здания, предприниматель Павел Альтов, планирует открыть многофункциональное пространство. Судя по визуализации, фасад как минимум сменит расцветку: из пастельно-розового станет голубым. Летом проект реконструкции и приспособления к современному использованию здания согласовал комитет по охране памятников.