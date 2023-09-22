Смольный согласовал архитектурный облик особняка Сысоева после реконструкции. Там появится общественное пространство

Комитет по градостроительству Петербурга согласовал архитектурный облик, который обретет после реконструкции особняк Сысоева на 9-й линии Васильевского острова, 60 . Это следует из опубликованной на сайте КГА информации.



«Проект приспособления здания и территории под современное использование — объект общественного питания», — говорится на сайте комитета.