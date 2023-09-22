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    В Петербурге находчивый покупатель переклеил штрихкоды на товарах и сэкономил 16 тысяч рублей

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    13 комментариев

    В Санкт-Петербурге мужчина обворовал строительный магазин, переклеив штрихкоды с дешевых товаров на дорогие. После того, как первый поход помог ему сэкономить 16 тысяч рублей, хитрец решил провернуть эту схему во второй раз, но был задержан прибывшими на место сотрудниками вневедомственной охраны, сообщает 22 сентября пресс-служба Росгвардии.

    пресс-служба Росгвардии

    Первый инцидент произошел 26 августа в строительном магазине на проспекте Энгельса. Недобросовестный покупатель поменял штрихкоды на дифференциальных автоматах (аппарат, который размыкает электроцепь при всех возможных нештатных ситуациях: короткое замыкание, утечка тока. — Прим. ред.) и установочных коробках для них. Чтобы противоправные действия не попали на камеры видеонаблюдения, во время замены этикеток мужчина засовывал руки в глубину торгового стеллажа. Затем нечестный покупатель прошел на кассу и оплатил товары по цене, не соответствующей действительности. В итоге магазин оценил ущерб в 16 тысяч рублей.

    Примерно через месяц, 21 сентября, счастливый обладатель дифференциальных автоматов вернулся в строительный магазин. Сотрудники узнали мужчину и тут же вызвали охрану. Росгвардейцы доставили задержанного в 59-й отдел полиции. Им оказался 33-летний петербуржец.

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    Комментарии 13

    Гость22 Сен 2023 в 18:25
    Ну так надо было действовать вдвоём: один переклеивает штрих-коды и уходит, а другой позже приходит и берёт товар. И никто ни в чём не виноват, если что: первый ничего не брал, у второго нет умысла на хищение, он просто взял товар с полки и понёс на кассу.
    +1−0
    Kot Piter22 Сен 2023 в 18:14
    Кто-то верит, что охранник, через месяц, может кого-то узнать, виденного только на мониторе?🤔🙂
    +2−0
    Гость22 Сен 2023 в 18:05
    Какое то профессиональное нищенство.
    +0−0
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