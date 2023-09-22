Жив-здоров. В Подмосковье госпитализировали мужчину с арбалетной стрелой в мозге

В подмосковной Солнечногорской больнице нейрохирурги спасли 38-летнего мужчину с арбалетной стрелой в голове. При госпитализации компьютерная томография показала, что стрела задела мозг. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказала пресс-служба Минздрава Московской области.

Мужчине срочно провели операцию. Медики в течение часа извлекали инородное тело. Сейчас с пострадавшим все хорошо. Его сейчас готовят к выписке, вскоре мужчина сможет вернуться к обычной жизни.