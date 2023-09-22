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    Жив-здоров. В Подмосковье госпитализировали мужчину с арбалетной стрелой в мозге

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    2 комментария

    В подмосковной Солнечногорской больнице нейрохирурги спасли 38-летнего мужчину с арбалетной стрелой в голове. При госпитализации компьютерная томография показала, что стрела задела мозг. Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказала пресс-служба Минздрава Московской области.

    Мужчине срочно провели операцию. Медики в течение часа извлекали инородное тело. Сейчас с пострадавшим все хорошо. Его сейчас готовят к выписке, вскоре мужчина сможет вернуться к обычной жизни.

    «При удалении арбалетной стрелы отмечалось кровотечение из сосудов головного мозга, что потребовало применения операционного микроскопа», — поделился нейрохирург больницы Хаджи-Мурад Магометов.

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    Московская областьМедицина
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    Комментарии 2

    27564035622 Сен 2023 в 17:09
    Жизненно важные органы не задеты? Мозгом мужчина не пользовался?
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 17:02
    тема не раскрыта!
    причины обозначили бы , а то как то однобоко!
    кто подстрелил героя? )))
    +0−0
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