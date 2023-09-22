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    В БТК пройдет шестидневный спектакль «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему»

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    С 26 сентября по 1 октября на фестивале «Фундамент» в Центре развития режиссуры Большого театра кукол покажут шестидневный спектакль «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему», состоящий из 18 авторских эскизов. Этот показ будет единственным.

    Фото: пресс-служба БТК
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    Центр развития режиссуры БТК был создан в марте 2022 года. Здесь под кураторством опытных наставников молодые актеры, режиссеры, драматурги и продюсеры проходят полный цикл выпуска спектакля. В этом году Большой театр кукол представит первый в истории Центра развития режиссуры БТК фестиваль — «Фундамент», в рамках которого и состоится показ спектакля по Данте. Кураторами проекта выступили режиссеры Руслан Кудашов и Яна Тумина.

    Молодые режиссеры выбрали для постановки песни из первой кантики поэмы Данте — «Ад». Все 34 песни «Ада» представят 11 режиссеров: Анатолий Гущин, Дарья Левингер, Ксения Павлова, Роман Гараев, Лидия Клирикова, Алексей Егоров, Марина Хомутова, Алёна Волкова, Владислав Тутак, Арсений Бехтерев, Олег Пинжов.

    Фото: пресс-служба БТК, фото с репетиции
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    Также в рамках фестиваля «Фундамент» будет прочитан курс лекций Светланы Левингер, посвященный самым значимым в истории искусствоведения трактовкам поэмы Данте, а также практике медленного чтения «Божественной комедии». Об историческом контексте, гвельфах и гибеллинах, а также об истории Флоренции лекцию прочтет историк-медиевист и геральдист Михаил Медведев.

    Показы авторских эскизов «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему» пройдут в пространстве Большого театра кукол с 26 сентября по 1 октября, начало в 19:00, в 20:00 и в 21:00. После показов можно будет обсудить их с театральными критиками и исследователями творчества Данте.

    Подробности и расписание смотрите на сайте театра.

    18+

    Фото: пресс-служба БТК
    Фото: пресс-служба БТК, фото с репетиции

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