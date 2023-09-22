Реалити с Бузовой и свежие серии нашумевшей драмы: какие новые проекты появились в интернете

Образовательное диджитал-шоу «Ольга Вузова» попало в число новинок Фото: Городские порталы Поделиться Поделиться





В Москве представили флагманские проекты Института развития интернета (ИРИ). На презентации ИРИ подвел итоги работы за 2022 и 2023 годы и показал тизеры шоу, фильмов и сериалов, созданных при его поддержке, — всего за период с 2022 по 2024 год таких более 900. Проекты представили генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина.



В число новинок попало образовательное диджитал-шоу «Ольга Вузова», созданное командой Shkulev Media Holding в коллаборации с известной ведущей и певицей Ольгой Бузовой. Проект посвящен техническому образованию в России. В нем Бузова путешествует по вузам страны рассказывает про студенческую и научную жизнь университетов.



— Пообщавшись с сотнями студентов технических институтов по всей стране, я поняла, что за ними будущее. Это молодые люди, активные и интересные, с горящими глазами. Я даже стала немного сожалеть, что выбрала для себя когда-то музыкальную карьеру. Кто знает, может, я стала бы отличным физиком или химиком. На время проекта я даже неофициально сменила фамилию на Вузова, — прокомментировала ведущая шоу.



Фото: Городские порталы Поделиться Поделиться





Первые выпуски «Ольги Вузовой» уже доступны в Сети на странице VK издания Woman.ru.



Среди других ожидаемых проектов — полнометражные фильмы (шпионская драма «ГДР», драма «Слово пацана», исторический детектив «Плевако» о знаменитом адвокате с Сергеем Безруковым в главной роли и продолжение сказочной кинофраншизы в сериале «Последний Богатырь. Наследие»), юмористические и кулинарные шоу, детские и образовательные программы (шоу талантов «Залетай в тренды», юмористическое шоу с популярными блогерами «Наука для всех» к десятилетию науки и технологий, реалити-шоу «Уездный доктор»), а также несколько сериалов, в числе которых — проект Shkulev Media Holding, драмеди «Френдзона», которое продлили на второй сезон. Это молодежный веб-сериал о том, как пережить расставание с любимым человеком и научиться признавать ошибки. Премьеры новых серий назначены на 2023 год.

Фото: Городские порталы Поделиться Поделиться





— Вчера мы открыли новый этап — пришло время показывать первые большие результаты работы, которая велась ИРИ совместно с индустрией последние несколько лет. И главное — не количество представленных проектов, хотя и объем рынка важен, а синергия всех игроков: онлайн-платформ, продюсеров, авторов, власти. Совместными усилиями делается новый продукт, который, судя по количеству просмотров и цифрам онлайн-кинотеатров, интересен зрителю. А это самое ценное, — отметил Алексей Гореславский.



Фото: ИРИ Поделиться Поделиться





Фото: ИРИ Поделиться Поделиться



