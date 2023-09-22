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    Корги съел почти килограмм камней — рентгеновский снимок впечатляет

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    3 комментария

    Выходные с барбекю закончились для корги Хаммера визитом в столичную ветеринарную клинику. Об этом 22 сентября сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

    Хозяева на даче готовили шашлыки и пролили маринад на садовую дорожку. Хаммера привлёк запах, и он начал есть «маринованные» камни. Щебень естественным путем не выходил, и на следующий день хозяева обратились в ветклинику. Ветеринарный врач Наталья Павлова осмотрела собаку. Камни в ЖКТ были хорошо ощутимы даже при пальпации. Хаммера отправили на рентген, и снимок не оставил сомнений: требовалась срочная операция.

    «Во время хирургического вмешательства Наталья Павлова извлекла из ЖКТ собаки целую миску мелкого щебня общим весом 730 г», — уточнили в комитете.

    После операции хозяева Хаммера ответственно посещали с ним капельницы и все необходимые процедуры. Сейчас он восстановился и чувствует себя хорошо.

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    КоргиСобакиЖивотныеВетеринария
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    Комментарии 3

    Гость22 Сен 2023 в 14:57
    Это или очень глупая собака, или хозяева её морили голодом. Другого объяснения я не нахожу.
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 14:51
    Хорошая идея для догхантеров поливать дорожки вкусным соусом.

    Как именно тот назывался? Производитель?
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 14:51
    поди, голодом морили бедного собакена?
    +1−0
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