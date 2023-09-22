Корги съел почти килограмм камней — рентгеновский снимок впечатляет

Выходные с барбекю закончились для корги Хаммера визитом в столичную ветеринарную клинику. Об этом 22 сентября сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.



Хозяева на даче готовили шашлыки и пролили маринад на садовую дорожку. Хаммера привлёк запах, и он начал есть «маринованные» камни. Щебень естественным путем не выходил, и на следующий день хозяева обратились в ветклинику. Ветеринарный врач Наталья Павлова осмотрела собаку. Камни в ЖКТ были хорошо ощутимы даже при пальпации. Хаммера отправили на рентген, и снимок не оставил сомнений: требовалась срочная операция.

