За выдуманные угоны «Лексусов» и «Мерседесов» ОПГ в Петербурге получила реальные сроки и проблемы с имуществом

Суд в Петербурге приговорил группу мошенников, которые устраивали спектакли с угонами дорогих машин для полиции и страховой. За ними долг под 40 млн.

О решении суда 22 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Создателем ОПГ суд назвал Христину Страховецкую. По версии следствия, первый постановочный угон имел место в 2016 году. Мошенники положили глаз на «Лексус» в салоне «Грегори карс» за 7 млн рублей. Пока Страховецкая занималась бумагами, один из главных ее подельников — Борис Грамович нашел конечного покупателя.