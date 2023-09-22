За выдуманные угоны «Лексусов» и «Мерседесов» ОПГ в Петербурге получила реальные сроки и проблемы с имуществом

Суд в Петербурге приговорил группу мошенников, которые устраивали спектакли с угонами дорогих машин для полиции и страховой. За ними долг под 40 млн.
О решении суда 22 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Создателем ОПГ суд назвал Христину Страховецкую. По версии следствия, первый постановочный угон имел место в 2016 году. Мошенники положили глаз на «Лексус» в салоне «Грегори карс» за 7 млн рублей. Пока Страховецкая занималась бумагами, один из главных ее подельников — Борис Грамович нашел конечного покупателя.
Машину официально купили в лизинг на подконтрольную фирму, передав задатки и заключив договор со страховой. Автомобиль уехал из салона и почти тут же был заново продан за 4 млн с напутствиями о приятной дороге в Узбекистан. «Лексус» отправился в долгий путь, а Страховецкая с Грамовичем — в полицию с заявлением об угоне и в страховую за выплатой.
Таким же образом члены ОПГ, меняя фиктивных покупателей и фирмы, купили и перепродали машин примерно на 40 млн рублей — такая сумма по решению суда подлежит взысканию с осужденных в пользу страховых компаний. Всего удалось доказать инсценировку угона восьми «Лексусов» и «Мерседесов», добавляет городская прокуратура. На имущество фигурантов наложен арест.
Грамович после задержания решил сотрудничать со следствием, результатами его стараний стал условный срок. Страховецкая получила семь с половиной лет колонии. Подельник Фомин приговорен на шесть с половиной лет, Костин — на два с половиной года в колонии строгого режима, его взяли под стражу в зале суда. Еще одна дама из ОПГ получила четыре с половиной года, но срок отбывать она начнет только через 10 лет, отсрочку обеспечил маленький ребенок. Единственный член группы получил условный срок три с половиной года.