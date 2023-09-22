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    Петербург на один день войдёт в число самых жарких городов

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    1 комментарий

    В субботу Петербург войдёт в число самых жарких городов-миллионников России. А в воскресенье выйдет.

    В выходные, по прогнозу «Яндекс.Погоды», самая тёплая погода среди российских городов-миллионников ожидается в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — 26–28 градусов. В Петербурге 23 сентября будет ненамного меньше — 24 градуса, возможен небольшой дождь. В Москве — 25 градусов. Значительно холоднее в Екатеринбурге (18 градусов), Челябинске (17 градусов), Омске (12 градусов), Новосибирске (9 градусов).

    В воскресенье, 24 сентября, в Москве ожидается 24 градуса, а в Петербурге всего 17. Самыми жаркими городами-миллионниками станут Ростов (28 градусов) и Волгоград (27 градусов). Самыми холодными — Новосибирск (7 градусов) и Красноярск (9 градусов).

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    Комментарии 1

    Cashmare22 Сен 2023 в 16:46
    вхооодит и аыхоооодит... замечательно выходит
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