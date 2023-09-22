Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев выбыл на два месяца из-за травмы

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Васильев не сможет играть ближайшие два месяца из-за травмы. Как уточнили 22 сентября в пресс-службе команды, 19-летний игрок во время матча против «Ахмата» (3:3) в Кубке России 20 сентября сломал пятую плюсневую кость.



«В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления — 6–8 недель», — заявили в петербургской команде.

Дмитрий Васильев — воспитанник академии футбольного клуба «Зенит». 10 февраля 2022 года на правах аренды до конца сезона перешёл в клуб первой лиги «Оренбург», провёл пять неполных матчей. 15 июля 2023 год в победном матче Суперкубка России против ЦСКА он дебютировал за «Зенит».