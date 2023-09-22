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    Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев выбыл на два месяца из-за травмы

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    1 комментарий

    Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Васильев не сможет играть ближайшие два месяца из-за травмы. Как уточнили 22 сентября в пресс-службе команды, 19-летний игрок во время матча против «Ахмата» (3:3) в Кубке России 20 сентября сломал пятую плюсневую кость.

    «В ближайшее время футболист будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления — 6–8 недель», — заявили в петербургской команде.

    Дмитрий Васильев — воспитанник академии футбольного клуба «Зенит». 10 февраля 2022 года на правах аренды до конца сезона перешёл в клуб первой лиги «Оренбург», провёл пять неполных матчей. 15 июля 2023 год в победном матче Суперкубка России против ЦСКА он дебютировал за «Зенит».

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    Комментарии 1

    Илья_Саныч22 Сен 2023 в 12:40
    ужас, какая трагедия!
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