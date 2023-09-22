В Иваново открылся второй сезон проекта «Солярис. Лекции о науке»

Второй сезон проекта «Солярис. Лекции о науке» (СЛОН) открыла в Иваново лекция «Что сейчас проходит с ИИ и как мы к этому пришли». Ее прочитал Александр Крайнов — директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс». Видео лекции опубликовано в социальных сетях проекта СЛОН.
наука.рф
Это просветительский проект группы молодых ученных Ивановской области. Цель СЛОНа — регулярно рассказывать доступным языком широкой аудитории о научных разработках. Площадкой проекта стал центр одаренных детей Ивановской области «Солярис».
В основе проекта серия лекций на научные темы от 15 до 60 минут в зависимости от аудитории: от школьников старших классов и студентов до интересующихся наукой людей независимо от возраста.
Лекторы СЛОНа — научные сотрудники, преподаватели, специалисты в своей области, студенты-научники. Все лекторы проходят подготовку к выступлению вместе с командой СЛОНа по единому стандарту: подготовка презентации, работа над навыками публичных выступлений. Все лекции сопровождаются качественной видеосъемкой и публикуются в социальных сетях СЛОНа.
Проект СЛОН стартовал в мае 2023 года при поддержке губернатора Ивановской области.