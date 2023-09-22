Осенью на Южной дороге откроется новое общественное пространство. Посмотрите, каким оно будет

Осенью на Южной дороге на прибрежной территории Малой Невки в Петербурге откроется новое общественное пространство. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Смольного.
В администрации района «Фонтанке» пояснили, что срок выполнения работ — 15 октября. «Постараемся пораньше», — добавили в пресс-службе района. Благоустройство ведется на отрезке от дома
Также ведутся работы по берегоукреплению с помощью наброски из каменных валунов крупной фракции и устройство песчаной зоны с заменой покрытия. Для прогулок обустроят щебеночно-набивные дорожки и променад с покрытием из террасной доски. Сухие кустарники и деревья заменят высаженные в «зеленые» группы, одиночно, а также в куртины или живые изгороди ивы, спиреи и сирень.
Проектировщиком выступает компания «Нескучный сад», гендиректором и владельцем которой является Ольга Маяцкая. Контракт был заключен на 4,86 млн рублей. Подрядчиком является фирма «СК «Версаль», контракт заключен на 29,3 млн рублей. Согласно данным СПАРК, юрлицом владеют Владимир Белик и Антон Чистов, последний также является гендиректором.