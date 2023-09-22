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    Осенью на Южной дороге откроется новое общественное пространство. Посмотрите, каким оно будет

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    4 комментария

    Осенью на Южной дороге на прибрежной территории Малой Невки в Петербурге откроется новое общественное пространство. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Смольного.

    В администрации района «Фонтанке» пояснили, что срок выполнения работ — 15 октября. «Постараемся пораньше», — добавили в пресс-службе района. Благоустройство ведется на отрезке от дома № 14 по Южной дороге до пирса. Как пояснил замглавы районной администрации Александр Петухов, это «позволит создать единый прогулочный маршрут вдоль набережной реки Малой Невки, с участками для занятий спортом, детским оборудованием, зонами для тихого отдыха». Сейчас готовность объекта — 43%.

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    Также ведутся работы по берегоукреплению с помощью наброски из каменных валунов крупной фракции и устройство песчаной зоны с заменой покрытия. Для прогулок обустроят щебеночно-набивные дорожки и променад с покрытием из террасной доски. Сухие кустарники и деревья заменят высаженные в «зеленые» группы, одиночно, а также в куртины или живые изгороди ивы, спиреи и сирень.

    Проектировщиком выступает компания «Нескучный сад», гендиректором и владельцем которой является Ольга Маяцкая. Контракт был заключен на 4,86 млн рублей. Подрядчиком является фирма «СК «Версаль», контракт заключен на 29,3 млн рублей. Согласно данным СПАРК, юрлицом владеют Владимир Белик и Антон Чистов, последний также является гендиректором.

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    Комментарии 4

    Гость22 Сен 2023 в 12:34
    Красиво, пора и Кировский завод из города вынести и открыть пространство
    +0−0
    Отец Родной22 Сен 2023 в 12:24
    Надо было, как скрепоносец Греф, попросить ярд, а не 4 миллиона рублей
    +1−0
    Danik22 Сен 2023 в 12:21
    Гипх или парк буян застроили бетонными коробками.
    Тут маленькие садики городим.
    Позорно!
    +0−0
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