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    В Петербурге задержан обвиняемый в присвоении пяти миллиардов узбекских сум

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    10 комментариев

    Оперативники петербургского уголовного розыска задержали гражданина Узбекистана, которого на родине ищут с конца июля. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.

    По версии следствия, 26-летний молодой человек и другие лица в 2021 году похитили 5 миллиардов узбекских сум, принадлежащих микрокредитной организации. В пересчете на рубли получается примерно 36 миллионов. Иностранца задержали на Пулковском шоссе и поместили в камеру, сообщив инициатору розыска. На родине молодого человека уже заочно заключили под стражу.

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    Комментарии 10

    Гость22 Сен 2023 в 12:50
    Спёр у "микрокредитной организации". Так что как в пословице - вор у вора дубинку украл.
    +0−0
    chip122 Сен 2023 в 12:21
    Спер кучу денег, зачем же его отдавать, наши олигархи сперли в тысячи раз больше и никто их не ловит, как говорит Путин, если мы начнем пересматривать приватизацию 90-х, то придется всех "уважаемых" посадить)
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:17
    Сколько будет в шекелях ?
    +0−0
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