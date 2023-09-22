В Петербурге задержан обвиняемый в присвоении пяти миллиардов узбекских сум

Оперативники петербургского уголовного розыска задержали гражданина Узбекистана, которого на родине ищут с конца июля. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.
По версии следствия, 26-летний молодой человек и другие лица в 2021 году похитили 5 миллиардов узбекских сум, принадлежащих микрокредитной организации. В пересчете на рубли получается примерно 36 миллионов. Иностранца задержали на Пулковском шоссе и поместили в камеру, сообщив инициатору розыска. На родине молодого человека уже заочно заключили под стражу.