Микроавтобус лег на бок на Дунайском проспекте. Авария собирает пробку

читатель «Фонтанки» Андрей
Авария с «перевертышем» затруднила движение во Фрунзенском районе Петербурга утром 22 сентября. Микроавтобус завершил проезд перекрестка на боку.
ДТП произошло на пересечении Купчинской улицы и Дунайского проспекта, сообщает читатель «Фонтанки» Андрей. На видео с места аварии видно лежащий на левом боку микроавтобус и обломки авто, рассыпанные по перекрестку. На встречной от «перевертыша» стороне Дунайского за пешеходным переходом стоит легковой автомобиль.
Видно также стоящего на боку микроавтобуса мужчину. Водительская дверь автомобиля при этом открыта — возможно, очевидцы помогают водителю. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего уточняются.
По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии затруднено движение по Дунайскому проспекту со стороны Малой Балканской улицы. Пробка скопилась и в «кармане» Дунайского.