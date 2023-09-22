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    Микроавтобус лег на бок на Дунайском проспекте. Авария собирает пробку

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    4 комментария

    читатель «Фонтанки» Андрей

    Авария с «перевертышем» затруднила движение во Фрунзенском районе Петербурга утром 22 сентября. Микроавтобус завершил проезд перекрестка на боку.

    ДТП произошло на пересечении Купчинской улицы и Дунайского проспекта, сообщает читатель «Фонтанки» Андрей. На видео с места аварии видно лежащий на левом боку микроавтобус и обломки авто, рассыпанные по перекрестку. На встречной от «перевертыша» стороне Дунайского за пешеходным переходом стоит легковой автомобиль.

    Видно также стоящего на боку микроавтобуса мужчину. Водительская дверь автомобиля при этом открыта — возможно, очевидцы помогают водителю. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии затруднено движение по Дунайскому проспекту со стороны Малой Балканской улицы. Пробка скопилась и в «кармане» Дунайского.

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    Комментарии 4

    Гость22 Сен 2023 в 11:57
    Победитель-гордо стоит на полосе, проигравший микрик-лег на бок, прикинуться жертвой
    +0−0
    Станислав Одинцов22 Сен 2023 в 11:43
    И что?
    Там пробка и так каждый день…
    +1−0
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