Не потерять возможность ориентироваться в мире звуков. Пятнадцатилетнему петербуржцу нужна помощь

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Фёдор ведёт активную жизнь, несмотря на ДЦП: любит театр, музыку и кино, даже занимается танцами на колясках. Однако помимо основного заболевания, у него выявили ещё одну проблему — он стремительно теряет слух. Чтобы не лишиться его совсем, мальчику требуется слухопротезирование. Но стоимость операции для семьи неподъёмная.



Фёдор Шашов, 15 лет.

Двусторонняя сенсоневральная тугоухость II—III ст., ДЦП, спастическая диплегия.

Требуется слухопротезирование. Стоимость 360 000 рублей.





Федя — второй ребёнок в семье. Парень любит читать, слушать музыку, посещать кино и театр. Хорошо учится в школе. А ещё подросток занимается спортивными танцами на колясках, изучает английский язык и программирование. И всё это несмотря на коварную болезнь, которая накладывает ограничения на все сферы жизни, — детский церебральный паралич.

С недугом Федя борется с самого детства. Мальчик появился на свет раньше срока и пережил ишемический инфаркт на фоне сильной гипоксии. Из-за недоношенности у крохи не было дыхательного и сосательного рефлексов. Ребёнок оказался в реанимации, а после этого два долгих месяца находился в отделении выхаживания.



В полугодовалом возрасте Фёдор по уровню развития не отличался от новорождённого. Родители сосредоточили всё своё внимание на реабилитации и не сразу обратили внимание, что Федя плохо слышит. Врачи говорили, что у ребёнка очередной отит, и родители научились громко говорить с сыном.



Только к восьми годам Фёдору поставили диагноз — двусторонняя сенсоневральная тугоухость второй степени. Мальчик начал носить слуховые аппараты. Однако слух продолжал ухудшаться. В начале прошлого года Федя снова начал переспрашивать слова и отказался ходить с родителями в театр, потому что больше не мог распознавать речь актёров.



Сурдолог подтвердил, что слуховые аппараты не справляются: потеря слуха усилилась. Единственное, что сейчас может помочь парню не потерять возможность ориентироваться в мире звуков, — слухопротезирование современными высокотехнологичными многоканальными аппаратами.



В Петербурге Фёдору могут помочь и сохранят ему слух, но стоимость необходимого оборудования — 360 000 рублей — очень велика для семьи с двумя детьми. Родители Феди обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

