Москвич и не только: составлен портрет туриста, посетившего Петергоф этим летом

Летом 2023 года один из самых популярных пригородов Петербурга — Петергоф — чаще всего посещали путешественники из Москвы, Подмосковья, а также из Китая и стран СНГ. По данным анализа ПАО «МТС», на основе которых составили цифровой портрет посетителя музея-заповедника, чаще всего это были люди 35–44 лет, причем женщин было больше мужчин.



Среди российских регионов этим летом Петергоф принял больше всего гостей из Москвы и Московской области — 15% и 11% соответственно. Далее в списке расположились жители Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской области (41 тыс.) и Татарстана.

