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    Москвич и не только: составлен портрет туриста, посетившего Петергоф этим летом

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    Летом 2023 года один из самых популярных пригородов Петербурга — Петергоф — чаще всего посещали путешественники из Москвы, Подмосковья, а также из Китая и стран СНГ. По данным анализа ПАО «МТС», на основе которых составили цифровой портрет посетителя музея-заповедника, чаще всего это были люди 35–44 лет, причем женщин было больше мужчин.

    Среди российских регионов этим летом Петергоф принял больше всего гостей из Москвы и Московской области — 15% и 11% соответственно. Далее в списке расположились жители Ленинградской области, Краснодарского края, Свердловской области (41 тыс.) и Татарстана.

    Гостей-иностранцев в дворцовый пригород больше всего приехало из Китая — 3,5 тыс. человек, а также из стран СНГ — суммарно около 22 тыс. человек из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении.

    Также данные аналитики показали, что 35% путешественников провели в Петергофе только день, 28% оставались там от трех до семи дней.

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