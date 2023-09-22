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    Автобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП на Кубани

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    11 комментариев

    Автобус с детьми и два легковых автомобиля столкнулись в Краснодарском крае утром 22 сентября. Один человек погиб.

    ДТП случилось около 8 часов утра на трассе Краснодар — Кропоткин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Водитель LADA Priora, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автобус и столкнулся сначала с ним, а затем — с автомобилем Renault. Автобус перевозил детскую спортивную команду, добавляет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

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    В результате аварии водитель «Приоры» получил смертельные травмы. Ехавшие в автобусе дети не пострадали.

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    Комментарии 11

    Antuan Rokanten22 Сен 2023 в 12:35
    Хорошо, что дети не пострадали.
    +3−0
    Мillemelle22 Сен 2023 в 12:21
    счастье, что дети не пострадали.
    +3−0
    Гость22 Сен 2023 в 11:40
    Водятелу приоры надо было меньше по телефону трещать
    +2−0
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