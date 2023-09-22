Автобус с детской спортивной командой попал в смертельное ДТП на Кубани

Автобус с детьми и два легковых автомобиля столкнулись в Краснодарском крае утром 22 сентября. Один человек погиб.



ДТП случилось около 8 часов утра на трассе Краснодар — Кропоткин, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Водитель LADA Priora, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автобус и столкнулся сначала с ним, а затем — с автомобилем Renault. Автобус перевозил детскую спортивную команду, добавляет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.