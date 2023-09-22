Погода в Петербурге идёт на рекорд. Теплу осталось два дня

Петербург ждут ещё два очень тёплых дня. Прохладнее станет в воскресенье.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября в городе без осадков, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днем составит 21–23 градуса.
«Сегодня Северная столица останется под влияние антициклона, что сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, а тёплые ветры южных румбов помогут солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы», — сообщает центр «ФОБОС».
Показатели температуры на уровне 22–24 градусов (а по области 20–25) превышают суточный рекорд, который для 22 сентября составляет 21,9 градуса и установлен в 1936 году. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
В субботу ожидается ещё на градус теплее — 22–24 градуса, а значит, может быть обновлён ещё один рекорд.
В воскресенье, 24 сентября, резко станет прохладнее — 16–18 градусов днём, притом что будет преимущественно без осадков.