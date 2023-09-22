    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, южн

    763мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.08eur102.36

    Выставки

    В Москве появилась галерея фиджитал-искусства VS Gallery, на открытии был Киркоров и другие звезды

    577
    обсудить
    Фото: предоставлено пресс-службой VS Gallery
    ПоделитьсяПоделиться

    На Малой Ордынке в Москве прошло открытие галереи фиджитал-искусства VS Gallery — выставочной площадки, где сошлось искусство цифровое и физические объекты. Притом последние — это материальное воплощение цифровых работ: печать на оргстекле, 3D-печать на АБС-пластике и керамике, экспериментальная биопечать.

    На вернисаже было немало знаменитостей — среди первых гостей нового пространства, входящего в Shkulev Media Holding, были Ирина Безрукова, Виктория Дайнеко, Филипп Киркоров, основатель и директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова и другие.

    ПоделитьсяПоделиться

    Первой выставкой в галерее стал проект First четырех художников-резидентов нового пространства. Работы NFT-художника Рината Абдрахманова — о «жизни в сети». Данил Карамушкин в серии «Модули» исследует модуляции скульптурных форм. Кирилл Рейв осмысляет идею тотальной цифровизации человеческого тела, а Юлия Низамутдинова в проекте «Киберфлора» — знакомит зрителя с метахимерами, существами, возникшими на стыке перехода цифрового искусства в реальный мир и созданными с использованием традиционных и аддитивных технологий.

    «У всех авторов совершенно разные результаты использования того, что называется цифрой, — оценила экспозицию в интервью MSK1 Ольга Свиблова. — Это огромное поле для возможностей — видео, 3D-анимация, создание дополненной реальности. Использование новых технологий в современном искусстве России идет с большим опережением на фоне того, насколько эта тенденция вообще свойственна миру. То, что в Москве появилась галерея, которая будет на этом специализироваться, очень хорошо».

    Фото: предоставлено пресс-службой VS Gallery

    По теме

    ГалереяМоскваВыставкаФилипп Киркоров
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close