В Москве появилась галерея фиджитал-искусства VS Gallery, на открытии был Киркоров и другие звезды

На Малой Ордынке в Москве прошло открытие галереи фиджитал-искусства VS Gallery — выставочной площадки, где сошлось искусство цифровое и физические объекты. Притом последние — это материальное воплощение цифровых работ: печать на оргстекле, 3D-печать на АБС-пластике и керамике, экспериментальная биопечать.
На вернисаже было немало знаменитостей — среди первых гостей нового пространства, входящего в Shkulev Media Holding, были Ирина Безрукова, Виктория Дайнеко, Филипп Киркоров, основатель и директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова и другие.
Первой выставкой в галерее стал проект First четырех художников-резидентов нового пространства. Работы NFT-художника Рината Абдрахманова — о «жизни в сети». Данил Карамушкин в серии «Модули» исследует модуляции скульптурных форм. Кирилл Рейв осмысляет идею тотальной цифровизации человеческого тела, а Юлия Низамутдинова в проекте «Киберфлора» — знакомит зрителя с метахимерами, существами, возникшими на стыке перехода цифрового искусства в реальный мир и созданными с использованием традиционных и аддитивных технологий.
«У всех авторов совершенно разные результаты использования того, что называется цифрой, — оценила экспозицию в интервью MSK1 Ольга Свиблова. — Это огромное поле для возможностей — видео, 3D-анимация, создание дополненной реальности. Использование новых технологий в современном искусстве России идет с большим опережением на фоне того, насколько эта тенденция вообще свойственна миру. То, что в Москве появилась галерея, которая будет на этом специализироваться, очень хорошо».