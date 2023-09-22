На трассе Петербург-Псков дерево упало на дорогу. Водителя спасла невозмутимость

На трассе Р-23 Петербург — Псков дорогу частично перегородило упавшее дерево. Водитель не успел сбросить скорость. Парадокс, но, возможно, именно это его и спасло.
Видео происшествия вечером 21 сентября опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Паблик уточняет, что дерево упало на проезжую часть неподалеку от деревни Кузнецово в Мшинском сельском поселении Лужского района Ленобласти.
На кадрах слышно, как водитель, не успев затормозить перед препятствием, отреагировал непечатными выражениями, но курс не изменил. Машину слегка подбросило и она, вероятно, получила повреждения. Но опытные автомобилисты говорят, если бы мужчина вывернул руль в последний момент, всё могло бы закончиться гораздо хуже.