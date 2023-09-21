Путина просят вернуть практику индексации пенсий работающим пенсионерам

В России нужно вернуться к индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом 21 сентября заявил губернатор Калининградской области и член Генерального совета партии «Единая Россия» Антон Алиханов на заседании по вопросам рынка труда в Великом Новгороде под председательством президента Владимира Путина.
«Для некоторых людей это могло бы стать стимулом для возвращения на рынок труда», — подчеркнул он.
Изначально такую меру планировали вводить только для медицинских работников и сотрудников сферы образования, однако в правительстве заметили, что нужно принимать «общее решение».
Напомним, что с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации неоднократно звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако до сих пор положительное решение по этому вопросу принято не было.
1 августа 2023 года в России произошел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Максимальная сумма начисления составила около 370 рублей.