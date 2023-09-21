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    Путина просят вернуть практику индексации пенсий работающим пенсионерам

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    26 комментариев

    В России нужно вернуться к индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом 21 сентября заявил губернатор Калининградской области и член Генерального совета партии «Единая Россия» Антон Алиханов на заседании по вопросам рынка труда в Великом Новгороде под председательством президента Владимира Путина.

    «Для некоторых людей это могло бы стать стимулом для возвращения на рынок труда», — подчеркнул он.

    Изначально такую меру планировали вводить только для медицинских работников и сотрудников сферы образования, однако в правительстве заметили, что нужно принимать «общее решение».

    Напомним, что с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации неоднократно звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако до сих пор положительное решение по этому вопросу принято не было.

    1 августа 2023 года в России произошел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Максимальная сумма начисления составила около 370 рублей.

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    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 26

    Гость21 Сен 2023 в 22:50
    Да поздно уже. Лет 10 назад на рынке труда было 18-20 млн. работающих пенсионеров и инвалидов. Сейчас их уже 8 млн. и с каждым годом умирает ещё дополнительно 100-200 тысяч пенсионеров + 100-200 тысяч наверное уходят окончательно на пенсию, увольняясь с работы. Обучать тоже не идут, нервы трепать себе в старости никто не хочет.
    К 2030 году дефицит специалистов может составить порядка 2-3 млн. Даже если вернут - это уже ничего не исправит, этот кадровый резерв уже не удержать на работах даже доплатами.
    А так как наставничества сейчас нет, то значит 10-15 млн. человек, которых могли бы обучить данные специалисты, пойдут в ПТУ, армию, подсобными рабочими (мужчины) или домохозяйками станут (женщины).
    Повышай или не повышай...1 млн. на вкладе даёт за год + 130-200 тысяч рублей + сумма каждый год увеличивается. За 3 года копится. Тупо больше.
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