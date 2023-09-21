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    Наука

    Археологи в Перу нашли «громовой танцпол» посреди Анд

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    Необычной находкой похвастались ученые в Перу — при раскопках в историческом комплексе возле Вьехо-Сангайаико в 200 километрах от Лимы они обнаружили «звучащий пол», который использовался сотнями лет для танцев с акустическими эффектами. Об открытии рассказывает The Art Newspaper.

    Платформа для танца, специально сконструированная для усиления звука, была построена в горах между 1000-м и 1400 годами нашей эры и использовалась не одну сотню лет, включая первые годы испанского завоевания.

    Принципы ее работы предположил руководитель исследовательского проекта Кевин Лейн из Университета Буэнос-Айреса. По мнению ученых, две платформы под открытым небом, расположенные близ храма в честь бога грозы, использовались для ритуалов для почитания богов. И танцевальный пол с углублением, в которое были помещены вещества и предметы, создающие эффект перкуссии, имитировали гром.

    По оценкам археологов, на платформе могли танцевать до 26 человек, дополняя свое выступление боем в барабаны и духовыми инструментами.

    Ранее исследователи находили подобные приспособления в доинкских комплексах, теперь речь идет о том, что ритуал сохранялся и в поздний доколумбов период.

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