Археологи в Перу нашли «громовой танцпол» посреди Анд

Необычной находкой похвастались ученые в Перу — при раскопках в историческом комплексе возле Вьехо-Сангайаико в 200 километрах от Лимы они обнаружили «звучащий пол», который использовался сотнями лет для танцев с акустическими эффектами. Об открытии рассказывает The Art Newspaper.



Платформа для танца, специально сконструированная для усиления звука, была построена в горах между 1000-м и 1400 годами нашей эры и использовалась не одну сотню лет, включая первые годы испанского завоевания.



Принципы ее работы предположил руководитель исследовательского проекта Кевин Лейн из Университета Буэнос-Айреса. По мнению ученых, две платформы под открытым небом, расположенные близ храма в честь бога грозы, использовались для ритуалов для почитания богов. И танцевальный пол с углублением, в которое были помещены вещества и предметы, создающие эффект перкуссии, имитировали гром.

