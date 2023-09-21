    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.08eur102.36

    Правительство России ввело временные пошлины на экспорт товаров

    1130
    5 комментариев

    С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, сообщили в пресс-службе правительства 21 сентября.

    Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. Так, при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. Пошлины будут распространяться на экспорт широкого перечня товаров, в их числе, например, корма для животных, мясо, икра, медь, пластмассы, текстиль, мучные и кондитерские изделия, а также керамические товары. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса.

    В правительстве подчеркнули, что мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Регулировать экспорт планируют, чтобы поддержать рациональное соотношение вывоза товаров и внутреннего потребления.

    Как ожидают в правительстве, такие меры помогут защитить внутренний рынок от роста цен. Пошлины будут действовать до конца 2024 года.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close