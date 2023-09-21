Правительство России ввело временные пошлины на экспорт товаров

С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, сообщили в пресс-службе правительства 21 сентября.



Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. Так, при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. Пошлины будут распространяться на экспорт широкого перечня товаров, в их числе, например, корма для животных, мясо, икра, медь, пластмассы, текстиль, мучные и кондитерские изделия, а также керамические товары. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса.