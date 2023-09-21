«На метро не ездил, на самолете не летал». Путин, говоря о состоянии общежитий, вспомнил Ломоносова

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород встретился с победителями чемпионата высоких технологий. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Кремля.



Во время разговора один из участников затронул вопрос состояния зданий колледжей и общежитий. Молодой человек попросил президента запланировать программу их ремонта. По его словам, многим студентам «приходится жить в плохих условиях».



Путин ответил, что власти будут поддерживать регионы в этом вопросе и заявил, что молодые люди «должны жить в нормальных условиях». При этом вспомнил ученого Михаила Ломоносова.

