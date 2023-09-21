«На метро не ездил, на самолете не летал». Путин, говоря о состоянии общежитий, вспомнил Ломоносова

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород встретился с победителями чемпионата высоких технологий. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Кремля.
Во время разговора один из участников затронул вопрос состояния зданий колледжей и общежитий. Молодой человек попросил президента запланировать программу их ремонта. По его словам, многим студентам «приходится жить в плохих условиях».
Путин ответил, что власти будут поддерживать регионы в этом вопросе и заявил, что молодые люди «должны жить в нормальных условиях». При этом вспомнил ученого Михаила Ломоносова.
«Он вообще пешком шел, ну так говорят. На метро не ездил, на самолете не летал. Пешком шел — к знаниям. Это не значит, что все должны жить в сараях, вспоминая Ломоносова. Но постепенно будем это делать (ремонтировать колледжи и школы. — Прим. ред.)», — подчеркнул президент.