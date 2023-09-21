«Синий трактор едет к нам». У Балтийского вокзала тяжелая техника «подмела» с дороги кроссовер

На Митрофаньевском шоссе синий трактор доказал, что способен задать интригу не только в детских песенках. Кадры необычного ДТП публикует 21 сентября телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».



Всё происходит у Балтийского вокзала. Видно, что корейский кроссовер достаточно резко тормозит во втором ряду. Видимо, водитель осознал, что может проскочить поворот направо. Правый ряд занят. В это время сзади безуспешно пытается затормозить набравший довольно высокую для такой техники скорость синий трактор.