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    В Кировском районе у петербуржца изъяли ТТ и 400 патронов

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    Жителя Кировского района Петербурга задержали за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом 21 сентября сообщает ГУ МВД по городу и области.

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    В 07:00 в квартире 47-летнего работника лизинговой копании в доме 4 корпус 1 по улице генерала Симоняка обнаружили и изъяли пистолет ТТ, около 400 патронов и составные части оружия.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

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