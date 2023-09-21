В Кировском районе у петербуржца изъяли ТТ и 400 патронов

Жителя Кировского района Петербурга задержали за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом 21 сентября сообщает
В 07:00 в квартире
Возбуждено уголовное дело по
Сейчас
+21˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Переменная облачность, Без осадков
Ощущается как 22
0 м/с, штиль
761мм
64%
Пробки
6/10
Жителя Кировского района Петербурга задержали за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом 21 сентября сообщает
В 07:00 в квартире
Возбуждено уголовное дело по
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
25 апреля 2023, 11:34
12 сентября 2023, 18:12
02 июня 2023, 13:31
26 мая 2023, 13:09
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.