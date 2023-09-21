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    Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в центре города

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    11-летнюю девочку, которая пропала в Петербурге по дороге в музыкальную школу, нашли. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД в четверг, 21 сентября.

    Школьница пропала 20 сентября в пятом часу вечера. Она должна была пойти на занятия в музыкальную школу. Позже мама звонила дочери, но телефон был выключен, а в школе сказали, что девочки на занятиях не было.

    По данным полиции, школьницу обнаружили сотрудники ППСП. Она гуляла на Невском проспекте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    В Петербурге ищут еще одну школьницу — 13-летнюю Адибу. Она тоже пропала в среду, 20 сентября.

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