Пропавшую в Петербурге школьницу нашли в центре города

11-летнюю девочку, которая пропала в Петербурге по дороге в музыкальную школу, нашли. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД в четверг, 21 сентября.



Школьница пропала 20 сентября в пятом часу вечера. Она должна была пойти на занятия в музыкальную школу. Позже мама звонила дочери, но телефон был выключен, а в школе сказали, что девочки на занятиях не было.

По данным полиции, школьницу обнаружили сотрудники ППСП. Она гуляла на Невском проспекте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Петербурге ищут еще одну школьницу — 13-летнюю Адибу. Она тоже пропала в среду, 20 сентября.