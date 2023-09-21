В соцсетях публикуют баннеры из Ленобласти с приглашением на СВО на таджикском и узбекском. Мы узнали, что это

Ряд анонимных телеграм-каналов 21 сентября опубликовали фотографии, сделанные якобы на Дороге жизни в районе Щеглово. На них изображены баннеры с предложением отправиться в зону СВО. Есть нюанс — приглашения сделаны на таджикском и узбекском языках. Контрактникам обещают «большие деньги» и бесплатный земельный участок.



Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Поделиться Поделиться





«Фонтанка» позвонила по номеру телефона, который указан на билбордах. Трубку взяла сотрудница администрации Всеволожского района, которая отвечает на вопросы желающих заключить контракт. По словам девушки, на Дороге жизни размещены билборды, но среди них нет ни одного на иностранном языке. Специалист уточнила, что сегодня получает уже второе сообщение насчет странной рекламы.



В пресс-службе районной администрации практически сразу же заявили, что подобную рекламу никто не согласовывал. «Щит ООО «Империя» на подъезде к Щеглово. Говорят, что не размещали такой баннер. Возможно, фотошоп. Сейчас едут на место», — сказали во Всеволожском районе. Вскоре, впрочем, «Фонтанке» с точностью ответили, что это фейк, приложив фото реального щита с рекламой недвижимости.

Фото 1: фейковый баннер Фото 2: реальный баннер Поделиться Поделиться





В подделке журналисты убедились и сами с помощью Photoshop. Надписи на баннерах получились слишком яркими, а объявления — чересчур чистыми, плюс на фото были заметны некоторые проблемы с геометрией и перспективой.

