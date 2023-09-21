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    Петербуржец продавал красноухих черепах у станции метро. Его увезли в отдел полиции

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    Северо-Западное управление Росприроднадзора выдало предостережение петербуржцу, который продавал красноухих черепах возле метро. Об этом сообщили 21 сентября в телеграм-канале ведомства.

    СЗМУ Росприроднадзора

    Торговца заметили у вестибюля станции «Проспект Большевиков». Черепах на продажу он поместил в тесный аквариум и не следил за температурным режимом. Отсутствовало и ультрафиолетовое излучение. Эти факторы могут негативно повлиять на животных и даже привести к их гибели, поэтому нерадивым предпринимателем заинтересовались инспекторы.

    После осмотра места торговли специалист вызвал полицию. Торговца отвезли в отделение «для выяснения законности подобной торговли».

    В Росприроднадзоре призвали жителей внимательно подходить к покупке животных. Перед приобретением необходимо ознакомиться с особенностями вида, характеристиками и условиями содержания, а также возможными рисками. Кроме того, продавец должен предоставить информацию о видовом названии животного, сведения об особенностях содержания и разведения и обеспечивать необходимые условия содержания, отметили в ведомстве.

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