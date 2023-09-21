Петербуржец продавал красноухих черепах у станции метро. Его увезли в отдел полиции

Северо-Западное управление Росприроднадзора выдало предостережение петербуржцу, который продавал красноухих черепах возле метро. Об этом сообщили 21 сентября в телеграм-канале ведомства.
СЗМУ Росприроднадзора
Торговца заметили у вестибюля станции «Проспект Большевиков». Черепах на продажу он поместил в тесный аквариум и не следил за температурным режимом. Отсутствовало и ультрафиолетовое излучение. Эти факторы могут негативно повлиять на животных и даже привести к их гибели, поэтому нерадивым предпринимателем заинтересовались инспекторы.
После осмотра места торговли специалист вызвал полицию. Торговца отвезли в отделение «для выяснения законности подобной торговли».
В Росприроднадзоре призвали жителей внимательно подходить к покупке животных. Перед приобретением необходимо ознакомиться с особенностями вида, характеристиками и условиями содержания, а также возможными рисками. Кроме того, продавец должен предоставить информацию о видовом названии животного, сведения об особенностях содержания и разведения и обеспечивать необходимые условия содержания, отметили в ведомстве.