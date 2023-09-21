ГК «А101»: ожидание увеличения ключевой ставки и первоначального взноса «подогрело» спрос на квартиры в августе на 45%

Повышение ключевой ставки, новости об увеличении первоначального взноса, а также колебания валютных курсов стимулировали людей принимать решение о покупке квартиры по старым условиям, поэтому август на первичном рынке был «жарким». Как рассказала директор ГК «А101» в Петербурге Мария Орлова, по сравнению с июлем за август в компании было было заключено на 45% больше сделок по количеству лотов и на 46% больше в денежном выражении.
Но в целом рост спроса наблюдался как в июне, так и в июле, продолжился он и в сентябре, хотя обычно в первую неделю месяца он проседает из-за начала учебного года.
Но, по мнению эксперта, этот рост может остановиться уже в ближайшее время. С увеличением 20 сентября минимального первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20% его физический размер для покупателей вырастет на треть. Также не исключено, что рост первоначального взноса может оказаться не последней мерой регулирования займов на жилье — ставки по семейной и госипотеке существенно ниже рыночных, так что в ближайшее время регулятор может их поднять, считает Мария Орлова.
— Если это действительно произойдет, мы ожидаем просадку рынка в четвертом квартале, — добавила она. — С другой стороны, этот фактор будет сейчас дополнительным стимулом для покупателей успеть заключить сделку на старых условиях.