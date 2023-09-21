В сентябре спрос на лекарства от ОРВИ и маски вырос относительно лета, но снизился к прошлому году

В первой половине сентября спрос на противовирусные препараты, лекарства от ОРВИ и маски заметно увеличился относительно конца лета. В аптеках, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), с 11 по 17 сентября спрос на лекарства вырос на 66%, а объем трат на них увеличился на 81%. Как показывает статистика аналитического сервиса Продажи.рф, покупатели потратили на эту продукцию свыше 930 млн рублей.



Также в первые недели сентября в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, спрос на медицинские маски вырос на на 60% а сумма трат на них — на 32%. Всего за этот период купили более 46 тысяч упаковок масок на сумму более 1,3 млн рублей. Спрос на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу не превысил значений августа.