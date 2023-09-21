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    В сентябре спрос на лекарства от ОРВИ и маски вырос относительно лета, но снизился к прошлому году

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    В первой половине сентября спрос на противовирусные препараты, лекарства от ОРВИ и маски заметно увеличился относительно конца лета. В аптеках, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), с 11 по 17 сентября спрос на лекарства вырос на 66%, а объем трат на них увеличился на 81%. Как показывает статистика аналитического сервиса Продажи.рф, покупатели потратили на эту продукцию свыше 930 млн рублей.

    Также в первые недели сентября в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, спрос на медицинские маски вырос на на 60% а сумма трат на них — на 32%. Всего за этот период купили более 46 тысяч упаковок масок на сумму более 1,3 млн рублей. Спрос на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу не превысил значений августа.

    Несмотря на сезонный всплеск показателей, количество покупок в этих категориях в конце лета и начале сентября этого года оказалось существенно ниже, чем годом ранее в тот же период. Спрос на анализы снизился на 80%, на маски — на 73%, на лекарства — на 14%. Аналитики Первого ОФД связывают высокий прошлогодний спрос на маски и анализы с действовавшими тогда антиковидными мерами.

    — В сентябре традиционно начинаются сезонные заболевания, поэтому спрос на соответствующие лекарства, анализы и медицинские расходники резко возрастает, — прокомментировала Александра Красовская, руководитель продаж аналитического сервиса Продажи.рф. — Многие покупатели уже в начале осени делают запасы в домашних аптечках. Далее популярность этих товаров только продолжит расти.

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