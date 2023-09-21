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    Въезд на М-11 перекрыт. На КАД копится пробка

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    Автомобилисты в Петербурге и Ленобласти застряли на въездах на платную трассу М-11 «Нева». Проезд временно перекрыт.

    Не заехать на М-11 с внутреннего и внешнего кольца КАД, с Московского шоссе в Шушарах и трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчине, сообщают читатели «Фонтанки» и автомобилисты в «Яндекс.Разговорчиках». По данным сервиса, на внутреннем кольце КАД скопился 3-километровый затор перед развязкой с Пулковским шоссе. На внешнем кольце пока свободно, стоит только съезд на М-11.

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    О перекрытии скоростной магистрали в сторону Новгорода сообщают и в новгородских пабликах. По словам участников группы «ЧП 53 Великий Новгород. Новости», водителей вместе с транспортом направляют в зоны отдыха на трассе.

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