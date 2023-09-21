Старики-расходники: Сильвестр Сталлоне на минималках в боевике «Неудержимые 4»

Фото: кадр из фильма «Неудержимые 4» Поделиться Поделиться





В прокат выходит четвертая часть франшизы «Неудержимые», начатой в 2010 году с блестящей идеи — собрать в одном фильме самых крутых звезд боевиков 80-х, стареющих, но еще дееспособных. До третьего фильма, выпущенного в 2014 году, все шло более или менее неплохо, однако новый фильм расстроит целевую аудиторию «Неудержимых» — прежде всего, тем, что самого отца-основателя франшизы, Сильвестра Сталлоне, там до обидного мало.



77-летний Сталлоне по-прежнему отлично выглядит, хотя и жалуется на больную спину, в роли главы команды наемников в основном пенсионного возраста — настолько отмороженных и не ценящих свою шкуру, что они известны как «Расходные материалы» (Expendables — таково оригинальное название франшизы). К сожалению, сценарий четвертого фильма построен так, что свидание со Слаем будет хоть и запоминающимся, но очень недолгим. И все-таки даже минимального времени, проведенного Сталлоне на экране, хватает, чтобы сделать сравнение с подрастающим поколением драчунов-отморозков далеко не в пользу последнего: кастинг «Неудержимых» заметно обмельчал, и глазу зацепиться особенно не за кого.



В прошлых сериях актерская команда, выступавшая со слоганом «Сборная Голливуда снова в игре», была реально богатырской: за четыре года существования франшизы в ней отметились практически все приличные качки. Кроме самого Сталлоне и его главного напарника в исполнении Джейсона Стейтема, в «Неудержимых» были так или иначе заняты Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен, Брюс Уиллис, Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис, Джет Ли, Мэл Гибсон, Харрисон Форд, Микки Рурк, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс (разве что Клинта Иствуда так и не удалось заполучить для полного боекомплекта).



К четвертом фильму фанаты франшизы могли мечтать, что продюсерам удастся привлечь кое-кого из еще не охваченных мастеров рукопашного боя (Джеки Чана, Стивена Сигала, Дуэйна Скалу Джонсона, Вина Дизеля) и тем самым вдохнуть в «Неудержимых» новую жизнь. Но увы, продюсеры и режиссер Скотт Во (умудрившийся уныло экранизировать даже захватывающую компьютерную игру Need for Speed) пошли по другому пути — как и в третьей серии, они расширяют состав не за счет авторитетов былых времен, а за счет более молодых, хотя и менее известных актеров.



Теперь на постере фильма, кроме всего лишь трех игроков высшей лиги (Сталлоне, Стейтем, Лундгрен), обозначены рэпер и женщина — 50 Cent и Меган Фокс, а также уже знакомый по предыдущим сериям борец MMA Рэнди Кутюр (в роли симпатичного, но совершенно обыкновенного подрывника второго плана). Из новичков — тайский каскадер Тони Джа и индонезийская звезда двух фильмов «Рейд» о драках в многоэтажке Ико Уайс, а венчает этот не слишком поражающий воображение список ветеран другого, мафиозного, жанра — Энди Гарсиа, играющий мутного и скользкого агента ЦРУ.



Задуманные Сталлоне изначально как своего рода «капустник», «Неудержимые» никогда не отличались сложными сюжетами. И в четвертом фильме история тоже вполне обыкновенная (если не считать одного твиста, абсолютно предсказуемого) — команда «Неудержимых» отправляется в Ливию, чтобы приструнить террористов и разоблачить стоящую за ними загадочную фигуру по кличке Оцелот. Первые «Неудержимые», режиссером которых был сам Сталлоне, совмещали трогательную ностальгию по боевикам эпохи видеосалонов и легкую постмодернистскую насмешку над жанром боевика, граничащую с пародией. В трех фильмах авторам удавалось поддерживать уровень циничного немногословного юмора на достаточной высоте, но в четвертом с шутками что-то не очень клеится.



В одном из эпизодов Джейсон Стейтем пытается иронизировать над своей прошлой фильмографией, читая газету с объявлениями о вакансиях: «Механик… Перевозчик…» Но главной мишенью для насмешек становится герой Дольфа Лундгрена, престарелый снайпер с твердым нордическим характером. Когда он возится с очками и не сразу попадает в цель, молодые бойцы кричат: «Собака-поводырь не нужна? Эй, Стиви Вандер, советую поменять окулиста!» Но еще больше плоских шуток вызывает новая прическа скандинавского викинга, отрастившего длинные белокурые локоны: «Что это у него на голове? Кошка? Или старая швабра?» Объясняя смену имиджа, снайпер проявляет себя как дамский угодник: мол, чатился тут с одной бабенкой, и она сказала, что ей нравится такой восьмидесятнический лук.



Ползучим феминизмом и женским доминированием пропитан весь фильм, где резко возросла концентрация девушек, а концентрация тестостерона, наоборот, понизилась, в том числе и потому, что частью батальных сцен пришлось пожертвовать ради разговорчиков с дамочками.

Иногда, правда, авторы пытаются совместить женскую красоту и мужскую динамику, например, в батально-эротическом эпизоде между главным героем, Ли Кристмасом, которого играет Джейсон Стейтем, и его былой возлюбленной (Меган Фокс). Когда он потихоньку забирается к ней в квартиру, чтобы забрать кое-какие свои вещички из сейфа, но оказывается застукан хозяйкой, их встреча начинается с бурной драки, перетекающей в секс. При этом девушка занимает принципиальную позицию по вопросу о том, кто кому должен первым доставить oral pleasure*, и решительно двигает мужскую голову в направлении своей промежности. А чтобы дополнительно унизить Кристмаса, ЦРУ назначает героиню Фокс руководить очередной операцией «Неудержимых».



Из-за стремления авторов «Неудержимых-4» соответствовать феминистской повестке иногда возникает ощущение, что совершенно ненужные женские персонажи вводятся в фильм просто ради какой-то негласной гендерной квоты — как, например, крашеная блондинка ориентальной наружности (Леви Трэн), с испещренным татуировками глубоким декольте, которая хорошо дерется цепью. Явной сюжетной необходимости в этой девушке нет, зато возникает лишний повод показать женское превосходство: у блондинки завязывается брутальный флирт с героем Рэнди Кутюра, которому она игриво демонстрирует мизинчик (на востоке его показывают вместо среднего пальца, как поясняет один персонаж), отчего бравый подрывник сначала пытается острить насчет своего размера, а потом просто чувствует себя идиотом.



Наверное, так же глупо почувствует себя зритель, который по старой памяти купит билет на энергичное кровавое месиво с легендарным Слаем, возглавляющим банду икон кинематографа, а вместо этого получит порцию неразборчиво снятых потасовок с участием малознакомых граждан, да вдобавок несколько скучных производственных совещаний на тему «Как нам остановить Третью мировую?»



*оральные удовольствия

Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»