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    Семья мобилизованного петербуржца попросила защиты от топочущих и смеющихся соседок

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    Жительница Приморского района Петербурга пожаловалась в полицию на соседок, которые ведут слишком громкое существование, особенно по ночам. Перед Новым годом они въехали в квартиру одного из домов на улице Школьной и оказались прямо над руководителем академического хора. То ли у женщины чересчур хороший профессиональный слух, то ли девушки, действительно, перебарщивают с децибелами, но петербурженка жалуется на них уже второй раз.

    Во втором своем сообщении она сделала упор на то, что член их семьи мобилизован и находится в зоне СВО, а значит, заступиться за них некому. «Фонтанка» проверила — на фронте мужчина даже получил медаль «За воинскую доблесть» I степени.

    Женщина отметила, что каждую ночь с 23:00 семья мучается от шума. До этого времени в квартире этажом выше все спокойно, но ближе к полуночи начинается какой-то шабаш. По словам заявительницы, девушки грохочут, топочут, бегают, громко разговаривают и смеются, передвигают мебель, перекатывают сумки, а недавно завели животное, которое скребется и тоже грохочет.

    Руководитель хора не раз лично просила соседок перестать насиловать слух и дать поспать. Ну или не топать хотя бы в большой комнате (под ней расположена спальня ее ребенка, который учится в младшей школе). Но все бесполезно, по заверениям петербурженки, молодые особы увеличили громкость. Женщина задается вопросом: почему они, родные мобилизованного, должны страдать от приезжих и не прописанных в квартире девушек, и просит установить покой с 22:00.

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