Семья мобилизованного петербуржца попросила защиты от топочущих и смеющихся соседок

Жительница Приморского района Петербурга пожаловалась в полицию на соседок, которые ведут слишком громкое существование, особенно по ночам. Перед Новым годом они въехали в квартиру одного из домов на улице Школьной и оказались прямо над руководителем академического хора. То ли у женщины чересчур хороший профессиональный слух, то ли девушки, действительно, перебарщивают с децибелами, но петербурженка жалуется на них уже второй раз.



Во втором своем сообщении она сделала упор на то, что член их семьи мобилизован и находится в зоне СВО, а значит, заступиться за них некому. «Фонтанка» проверила — на фронте мужчина даже получил медаль «За воинскую доблесть» I степени.