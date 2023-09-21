Мать, обвиняемую в убийстве младенца в Москве, арестовали на 2 месяца. Она признала вину

Люблинский суд Москвы отправил в СИЗО мать 10-месячного младенца, которого нашли задушенным в квартире на юго-востоке столицы. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Прокуратура Москвы
Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 ноября. Она полностью признала вину.
Напомним, тело 10-месячного младенца с признаками удушения обнаружили в квартире на ул. Таганрогской в Москве 19 сентября. По версии следствия, ребенка задушила его 36-летняя мать. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Женщине назначали психолого-психиатрическую экспертизу.