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    Мать, обвиняемую в убийстве младенца в Москве, арестовали на 2 месяца. Она признала вину

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    Люблинский суд Москвы отправил в СИЗО мать 10-месячного младенца, которого нашли задушенным в квартире на юго-востоке столицы. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

    Прокуратура Москвы

    Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 ноября. Она полностью признала вину.

    Напомним, тело 10-месячного младенца с признаками удушения обнаружили в квартире на ул. Таганрогской в Москве 19 сентября. По версии следствия, ребенка задушила его 36-летняя мать. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Женщине назначали психолого-психиатрическую экспертизу.

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