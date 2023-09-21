Украинский танк обстрелял село в Брянской области. Введен режим ЧС

Украинский танк обстрелял Чаусовское сельское поселение в Брянской области. Там введен режим ЧС. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации. По данным издания, из-за обстрела пострадало имущество жителей и юридических лиц.



Теперь собственники имущества должны обратиться в администрацию за возмещением ущерба. Однако пока таких заявлений не поступало, отметил собеседник агентства.

Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области, примерно в 7–10 км от границы с Украиной.