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    Украинский танк обстрелял село в Брянской области. Введен режим ЧС

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    Украинский танк обстрелял Чаусовское сельское поселение в Брянской области. Там введен режим ЧС. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации. По данным издания, из-за обстрела пострадало имущество жителей и юридических лиц.

    Теперь собственники имущества должны обратиться в администрацию за возмещением ущерба. Однако пока таких заявлений не поступало, отметил собеседник агентства.

    Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области, примерно в 7–10 км от границы с Украиной.

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