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    Принц Саудовской Аравии рассказал, что ждет ту страну, которая применит ядерное оружие

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    Применение каким-либо государством ядерного оружия приведет к его войне со всем миром. Об этом стало известно в четверг, 21 сентября, из интервью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана телеканалу Fox News.

    «Использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведет войну с остальным миром. Мир не может стать свидетелем еще одной Хиросимы. Если мы увидим гибель 100 тысяч человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром», — сказал он.

    Также он добавил, что Саудовская Аравия будет вынуждена заполучить ядерное оружие, если оно появится у Ирана.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов поддержать планы Саудовской Аравии по обогащению урана, пишет The Wall Street Journal.

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