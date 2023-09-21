Принц Саудовской Аравии рассказал, что ждет ту страну, которая применит ядерное оружие

Применение каким-либо государством ядерного оружия приведет к его войне со всем миром. Об этом стало известно в четверг,
«Использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведет войну с остальным миром. Мир не может стать свидетелем еще одной Хиросимы. Если мы увидим гибель 100 тысяч человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром», — сказал он.
Также он добавил, что Саудовская Аравия будет вынуждена заполучить ядерное оружие, если оно появится у Ирана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов поддержать планы Саудовской Аравии по обогащению урана, пишет The Wall Street Journal.