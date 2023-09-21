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    Камеры в Москве начинают ловить непристегнутых пассажиров

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    В Москве камеры начинают фиксировать езду на пассажирском сиденье с непристегнутым ремнем безопасности. Об этом 21 сентября сообщил столичный дептранс.

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    206 комплексов с нейросетью будут следить, чтобы пассажиры во время движения оставались пристегнутыми. Штраф получит собственник автомобиля — 1000 рублей.

    «В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров», — сказал руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов.

    По его словам, сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай отдельно. Сомнения будут трактоваться в пользу собственника машины.

    В Петербурге начали работать стационарные комплексы фотовидеофиксации, выявляющие непристёгнутый ремень безопасности у автомобилистов. Размер штрафа — также 1000 рублей. Всего в Северной столице работают 1 073 камеры, определяющие нарушения на дорогах.

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