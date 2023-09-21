В Петербурге теплеет, в выходные ждите «жару»

Облаков над Петербургом в течение дня должно стать меньше, и это поспособствует прогреву воздуха.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 21 сентября будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 20–22 градуса.

