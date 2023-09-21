В Петербурге теплеет, в выходные ждите «жару»

Облаков над Петербургом в течение дня должно стать меньше, и это поспособствует прогреву воздуха.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 21 сентября будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 20–22 градуса.
«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние северо-западная периферия антициклона. Он постепенно оттеснит дождевые тучи за границы области, что поспособствует росту температуры. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов обойдётся без существенных осадков, лишь на востоке территории местами еще пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет расти и составит
По данным «Яндекс.Погоды», температура сегодня повышенная и ночью, и днём. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего в этот день бывает пасмурно. Самое холодное 21 сентября выдалось в 1961 году, минус 1 днём. Самое теплое — в 1982 году, плюс 22.
22 и 23 сентября, по данным СЗ УГМС, будет преимущественно без осадков. Завтра 21–23 градуса, а в субботу до 24. По ночам тоже очень тепло.